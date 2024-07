Técnico do ouro e dupla do Botafogo são o 'Brasil' no futebol de Paris-2024

A seleção anfitriã, por exemplo, será dirigida por Thierry Henry, um dos maiores atacantes do planeta no começo do século, maior artilheiro da história do Arsenal e vencedor de de uma Copa do Mundo (1998).

Os argentinos, por sua vez, estarão sob comando de Javier Mascherano, ex-zagueiro/volante de Barcelona e Liverpool, que disputou 147 partidas pela seleção entre 2003 e 2018.

Na Olimpíada, o elenco de Mascherano será turbinado por quatro jogadores que participaram da conquista do tricampeonato mundial, no Qatar-2022: o goleiro Gerónimo Rulli, o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Julián Álvarez, além de Almada.

A Espanha colocará para jogo no torneio sub-23 dois integrantes da seleção que acabou de vencer a Eurocopa: os meias Álex Baena e Fermín López. Mesmo com idade olímpica, os atacantes Nico Williams e Lamine Yamal, destaques na conquista continental, foram deixados de fora da convocação para terem férias antes do início da nova temporada.

Futebol masculino na Olimpíada - 1ª rodada

Amanhã, 10h - Uzbequistão x Espanha (Grupo C)

Amanhã, 10h - Argentina x Marrocos (Grupo B)

Amanhã, 12h - Guiné x Nova Zelândia (Grupo A)

Amanhã, 12h - Egito x República Dominicana (Grupo C)

Amanhã, 14h - Iraque x Ucrânia (Grupo B)

Amanhã, 14h - Japão x Paraguai (Grupo D)

Amanhã, 16h - França x Estados Unidos (Grupo A)

Amanhã, 16h - Mali x Israel (Grupo D)