Como direção do Corinthians defende gastos com remuneração de Memphis?

Os valores previstos nos acordos entre Memphis e o Alvinegro foram revelados pelo Globo Esporte. Depois, a coluna teve acesso aos documentos. O Corinthians investiga internamente o vazamento.

O argumento da direção é de que Memphis foi fundamental no ano passado para o Corinthians evoluir, escapar do rebaixamento no Brasileirão e ainda alcançar vaga na fase preliminar da Libertadores e da Copa do Brasil.

A premiação no Alvinegro por desempenho no Brasileiro aumentou e o clube assegurou novas receitas no torneio continental e na Copa do Brasil. A entrada de dinheiro pode aumentar conforme o rendimento do time nestas disputas.

Assim, a diretoria acredita que o holandês já ajudou a gerar receitas para o clube. Parte do dinheiro pode ser usada para cobrir os gastos com seus contratos.

Outro ponto defendido é o de que Memphis ajudou outros jogadores, como Bidon, Garro e Yuri Alberto a melhorarem e se valorizarem. Em eventuais vendas, mais dinheiro entraria nos cofres corintianos.

No período total do acordo e já descontados impostos, Memphis receberá R$ 28.353.783,30 em salários mais R$ 28.353.579,40 referentes a direitos de imagem fixos. São outros 4.084.800 euros (cerca de R$ 25,3 milhões em reais pela cotação atual) em luvas.