Corinthians faz apuração interna sobre vazamento de contratos com Memphis

Os detalhes dos contratos foram divulgados inicialmente pelo Globo Esporte. A coluna também teve acesso aos acordos.

Na diretoria há o entendimento de que documentos sigilosos têm sido vazados para a imprensa por motivação política. Ou seja, essas situações estariam relacionadas ao processo de impeachment enfrentado pelo presidente Augusto Melo. Porém, não são feitas acusações nominais.

A intenção da direção é aprimorar procedimentos para evitar novos vazamentos e eventuais complicações com seus parceiros e profissionais contratados.

O contrato de trabalho firmado com Memphis, por exemplo, tem uma cláusula que trata da proteção dos dados.

O item "7.11" diz que as partes se comprometem a manter a confidencialidade das informações do acordo por até dois anos após o encerramento do compromisso.

A parte que eventualmente descumprir a obrigação de sigilo será responsabilizada pela reparação de perdas, danos e lucros cessantes decorrentes do descumprimento.