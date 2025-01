Por contrato, Corinthians e Memphis dividem receitas com vendas de produtos

A cláusula 4.6 do contrato de imagem assinado entre Corinthians e Memphis Depay estabelece que o clube repasse metade da receita obtida com produtos ligados ao holandês para a empresa do jogador.

O documento diz que, além dos valores fixos, "o Corinthians se obriga a pagar à MD Image o valor correspondente a 50% sobre o valor das receitas auferidas com as vendas de camisas, faixas, testeiras e munhequeiras com o número e/ou identificação pessoal do atleta ou outros produtos licenciados pelo Corinthians que utilizem a imagem do atleta".

Os produtos, com exceção das camisas de jogo e treino, só podem ser comercializados com a autorização da prévia da empresa de Memphis. O contrato, firmado em 9 de setembro, aponta que, pelo menos até aquela data, a MD Image estava em fase de constituição.