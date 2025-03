Crise do United faz 2º homem mais rico do Reino Unido virar 'mão de vaca'

Técnico Ruben Amorim, do Manchester United, durante jogo contra o Fulham pela Copa da Inglaterra Imagem: Carl Recine/Getty Images

Mas os problemas vão muito além do campo: a dívida do United chegou a 700 milhões de libras (R$ 5,2 bilhões) em dezembro do ano passado. Os números do balanço parcial da temporada 2024-25 mostram mais números em vermelho.

Diante deste cenário, o clube começou uma contenção de gastos intensa, sob a supervisão de Ratcliffe. Em 2024, 250 funcionários foram demitidos — há uma previsão de mais demissões, entre 150 e 200, nos próximos meses.

Mas é nos detalhes que o bilionário tem se mostrado um "mão de vaca" na gestão dos gastos: desde o início da temporada, o clube aumentou o preço de ingressos para sócios, acabou com os descontos para idosos e crianças, e até aumentou o preço do estacionamento para deficientes físicos em Old Trafford.

Casemiro em ação com a camisa do Manchester United Imagem: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

A festa de Natal dos funcionários também não escapou do corte. Tradicional no clube, sempre com um gordo subsídio, ela foi cancelada em 2024. A ajuda de custo para funcionários que quisessem ir a jogos do clube como visitante também desapareceu.