Rivaldo rebate Neymar sobre vaga na Copa 2002: "não tiraria minha posição"

declarou Rivaldo, na legenda do post.

A declaração de Neymar foi dada no programa 'De Cara com O Cara', comandado por Romário.

O tetracampeão questiona no lugar de qual jogador Neymar poderia jogar, nas Copas que o Brasil venceu.

Na Copa de 1970, quando o Brasil conquistou o tri, Neymar afirmou que jogaria na vaga de Tostão, chancelado por uma afirmação do próprio tricampeão. No tetra, em 1994, Neymar disse que jogaria na seleção na vaga de Dunga e, em 2002, Ney tirou Rivaldo do time.

Rivaldo, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999, argumentou: