Como Real Madrid resolveu 'briga' de Mbappé e Vini com mudança tática

Os gráficos de "posição média" e mapas de calor mostravam que ambos brigavam por espaço no setor esquerdo. O campo ficava "inclinado", como costumam dizer na linguagem do futebol.

Mbappé comemora com Vini Jr após marcar pelo Real Madrid contra o Pachuca, na final do Intercontinental Imagem: Jose Breton/Getty

Nas últimas semanas, o treinador italiano tomou uma decisão interessante: voltou ao esquema 4-4-2 que usou no fim da temporada passada, com dois atacantes. Tanto no duelo contra o City quanto diante do Girona, Vini e Mbappé formaram uma dupla que mudava de posição no sistema ofensivo com total liberdade.

A ponta-esquerda, posição cobiçada por ambos, simplesmente deixou de existir como tal no desenho tático do time.

Assim, o meio-campo madridista tem sido armado com dois volantes e dois meias que jogam abertos. Contra o City, Tchouameni e Ceballos foram volantes, com Bellingham e Rodrygo como meias; diante do Girona, saíram Ceballos e Bellingham para dar lugar a Modric e Brahim.

A alteração principal é a troca dos pontas ofensivos pelos meias abertos: Bellingham, que antes tinha posição mais central, vira um ala esquerdo sem a bola, para ajudar o lateral na marcação; Rodrygo faz o mesmo pela direita. Quando o time tem a posse, o inglês ocupa uma faixa mais central, e o brasileiro tem liberdade para unir-se aos atacantes.