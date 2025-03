Brasileiros pelo mundo: como foram os pré-convocados que atuam no exterior

Três dos pré-convocados estão no Wolverhampton, que foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Bournemouth, nos pênaltis, após empate por 1 a 1. Matheus Cunha foi o grande protagonista do duelo: marcou o gol dos Wolves, mas acabou expulso no fim da prorrogação ao agredir um adversário. João Gomes começou como titular e foi substituído por André aos 27min do segundo tempo.

Quem também caiu no campeonato mais antigo do mundo foi o Newcastle, eliminado por 2 a 1 pelo Brighton. O técnico Eddie Howe usou um time misto, e os dois brasileiros do elenco não se encontraram dentro de campo: Joelinton começou como titular, mas deu lugar a Bruno Guimarães aos 11min da etapa final.

Ainda na Inglaterra, o Fulham eliminou o Manchester United nos pênaltis (4 a 3) após empate por 1 a 1 em 120 minutos. Andreas Pereira foi titular e jogou até os minutos iniciais da prorrogação. Já eliminado da competição, o West Ham, de Lucas Paquetá, não entrou em campo no fim de semana.

De volta à Europa continental, a Atalanta perdeu a chance de encostar de vez nos líderes da Série A italiana: o empate sem gols com o Venezia, em casa, não estava nos planos. O volante Éderson foi titular e jogou os 90 minutos.

Na França, Andrey Santos teve mais uma boa atuação pelo Estrasburgo, na vitória por 1 a 0 sobre o Auxerre. O brasileiro jogou mais recuado que de costume e foi fundamental nas ajudas ao sistema defensivo.

Galeno em ação durante jogo do Al-Ahli no Campeonato Saudita Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Atacantes

Os atacantes da pré-convocação que atuam fora do Brasil não tiveram um fim de semana inspirado: nenhum deles balançou as redes no fim de semana.