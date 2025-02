Brasileiros pelo mundo: Vini volta a brilhar, e Vitor Roque joga só 10min

Em uma semana, as dúvidas que pairavam sobre a dupla entre Vini Jr. e Kylian Mbappé no Real Madrid caíram por terra. Depois de um show do francês no 3 a 0 sobre o Manchester City, pela Champions League, foi o brasileiro quem brilhou na vitória por 2 a 0 diante do Girona, no domingo (23), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Vini Jr. marcou o segundo gol após tabela com Mbappé no campo de ataque; antes, Modric já havia feito uma pintura com um chute de fora da área.

Mas não foi apenas o gol que decretou a boa atuação do brasileiro: jogando com liberdade de movimento no ataque, o camisa 7 criou chances e poderia ter saído do Santiago Bernabéu com pelo menos mais dois gols — chutou uma bola no travessão e uma que subiu demais e passou por cima da meta.