Série sobre a MLS faz Messi ser coadjuvante para mostrar heróis improváveis

Martin admitiu que os criadores da série tiveram sorte com os resultados dentro de campo: o Inter Miami acabou eliminado na primeira fase dos playoffs, o que facilitou o foco em outras equipes.

"Todo mundo esperava que eles fossem campeões e nós pensávamos nisso: tínhamos uma série em que o Messi não era protagonista; se ele fosse campeão, o que faríamos? Para nossa sorte, o campeão acabou sendo o Los Angeles Galaxy, um dos times em que mais investimos", diz Martin.

Gabriel Pec comemora o título da MLS com o Los Angeles Galaxy Imagem: Kevork Djansezian/Getty

A trajetória do Galaxy mostra histórias como a do meio-campista Riqui Puig, considerado promessa na base do Barcelona, que trocou o Catalunha pela Califórnia depois de ser encostado pelo então treinador Xavi Hernández. O técnico Greg Vanney também é protagonista, tentando levar um clube tradicional à glória após uma década sem títulos.

Mas a série vai muito além dos campeões. Ela mostra histórias como a do jovem Malachi Jones, que se emociona ao contar as dificuldades que teve desde a infância até a estreia pelo New York City. Ou do zagueiro Matt Miazga, ex-Chelsea, tentando liderar o FC Cincinnati no clássico contra o Columbus Crew, conhecido como Hell is Real — "o inferno é real".

O mais jovem estreante da história da Liga também é protagonista: Cavan Sullivan, que jogou pela primeira vez pelo Philadelphia Union aos 14 anos, abre a casa da família para mostrar a vida de um adolescente que quer se tornar atleta de elite.