Dente de Mbappé, barrigada e artilharia: como foi a noite mágica de Endrick

Já no segundo tempo, outro lance de Endrick poderia ter acabado num segundo gol, mas a bola explodiu no travessão, após outro domínio complicado. "Revi o lance e estou chateado porque poderia ter feito melhor", disse o brasileiro em entrevista após o duelo.

Com o gol marcado em Anoeta, Endrick chegou a quatro na Copa do Rei e é o artilheiro do Real Madrid na competição. O atacante de 18 anos está empatado com Ferran Torres, do Barcelona e Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid; à frente dele, com cinco gols, está o argentino Julián Álvarez, também do time colchonero.

A boa atuação e o fim da janela de transferências — na Europa e no Brasil — encerram, também, as especulações de uma possível saída do jogador por empréstimo. No Real Madrid, emprestar Endrick nunca foi o plano A, e o jogador também não quis aceitar nenhuma das quatro propostas recebidas.

"Ele quer ficar no Real Madrid, trabalhar e esperar as chances dele", disse ao UOL uma pessoa próxima ao jogador. Por enquanto, as oportunidades ainda são raras, mas Endrick tem aproveitado bem.