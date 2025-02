Capitão, Vini Jr. mostra postura de líder, mas não escapa de brincadeira

"Vinícius foi outro jogador. Porque sua imagem foi a de um atleta praticamente livre de polêmicas, líder e, sobretudo, muito trabalhador", escreveu o diário AS, de Madri.

Os dados mostram o perfil mais voluntarioso: contra a Real Sociedad, Vini recuperou a bola três vezes — com uma interceptação e dois carrinhos. Somadas as quatro partidas anteriores, ele teve apenas duas recuperações.

A postura em campo também mudou. Vini passou de ser o jogador que reclama de várias jogadas, soltando palavras ao vento, a ser quem fala com o árbitro diretamente, uma prerrogativa que apenas os capitães têm na Espanha (na teoria, claro).

Esse direito adquirido de conversar com o árbitro fez o brasileiro ser vítima de uma piada do ex-companheiro Toni Kroos nas redes sociais. "Agora sim você pode falar com os árbitros", escreveu o alemão, que já usou a braçadeira em ocasiões pontuais.

Foi assim, chamando o árbitro para uma conversa, que o brasileiro mostrou mais um sinal de liderança, quando denunciou os gritos de "Morra, Asencio" direcionados ao defensor Raúl Asencio, que responde a um processo por divulgar imagens íntimas de uma menor de idade. Vinícius pediu que o protocolo anti ódio fosse ativado, e o juiz acatou a demanda.

A "gestão" Vini durou apenas o primeiro tempo. No início da segunda etapa, Lucas Vázquez substituiu justamente Asencio. Era o fim do primeiro ato de Vinícius como capitão do Real Madrid.