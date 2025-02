Promessa da MLS superou morte do pai, fome e foi adotado com 7 irmãos

Depois de dois anos, decidiu fazer uma pausa nos estudos para se inscrever no draft, o processo de seleção da liga profissional. Foi para o New York City FC, como oitavo escolhido no processo.

Um dos grandes momentos da série acontece no quinto capítulo, quando Malachi faz uma chamada telefônica para avisar ao irmão mais velho, Michael, que será titular do time pela primeira vez, justamente no dérbi contra o New York Red Bulls.

"Mano, acabei de sair do treinamento. Eu vou jogar", diz o atacante. O irmão, numa reação de surpresa e felicidade, responde. "Isso é coisa de gente grande. Vai ser épico".

Michael acertou a previsão. O New York City venceu o duelo por 2 a 1. O passe para o primeiro gol foi de Malachi Jones, diante de um público com dezenas de amigos e familiares.

Atacante Malachi Jones durante partida do New York City FC na MLS Imagem: New York City FC / Divulgação

Lesão e futuro

A trajetória de Malachi no time foi interrompida no dia 29 de junho de 2024, no duelo contra o Orlando City. O atacante quebrou a tíbia e a fíbula após uma dividida com o goleiro Mason Stajduhar, que também se machucou gravemente.