Erros em fundamento reduziram chances de Vitor Roque no Barcelona

A passagem de Vitor Roque pelo Barcelona terminou oficialmente na sexta-feira (28), após o fim do empréstimo para o Bétis e a posterior venda para o Palmeiras. No total, foram 16 partidas (apenas duas como titular) e dois gols marcados.

A história acabou abreviada pela falta de oportunidades com Xavi Hernández, treinador do clube catalão quando o brasileiro chegou. O técnico repetia, em conversas nos bastidores do clube, que Vitor Roque tinha problemas para executar um fundamento crucial no jogo do Barcelona: o domínio de bola.

No "estilo Barça" é raro que os atacantes recebam bolas com espaço para correr. Quase sempre, eles precisam dominar a bola preparando a ação seguinte. O termo em espanhol, "controle orientado", acabou sendo importado para a terminologia de treinadores e analistas brasileiros.