Antony volta ao radar da seleção e testa bom momento diante do Real Madrid

A ida para o Bétis, via empréstimo, resgatou a carreira do brasileiro, que chegou a ser titular da seleção durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. No clube sevilhano, ele já disputou seis jogos, com três gols, duas assistências e uma ascensão rápida à condição de ídolo.

Fora de campo, a situação do jogador também mudou: em agosto de 2024, a Polícia Civil de São Paulo encerrou o inquérito sem acusá-lo por agressão contra a ex-namorada.

Na sexta-feira (28), Antony voltou a estar oficialmente no radar da seleção brasileira: ele entrou na lista de 52 nomes pré-convocados pela CBF para os duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Antony comemora gol do Betis contra o Celta de Vigo, pelo Espanhol Imagem: Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images

Perdão e desafio

Neste sábado, um dia depois de ver seu nome de volta à lista, Antony terá um dos maiores desafios da carreira: enfrentar o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.