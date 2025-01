Além de Barça x Real: 'caso Olmo' vira batalha de políticos na Espanha

De forma resumida, a regra espanhola afirma que um clube não pode gastar mais do que arrecada. O Barcelona vem enfrentando problemas com a normativa desde a pandemia, quando perdeu faturamento de venda de ingressos no Camp Nou e ao mesmo tempo manteve a folha salarial mais alta da Europa.

Foi por causa desse desajuste que Lionel Messi teve de deixar o clube em agosto de 2021; nos anos seguintes, para se adequar ao Fair Play, o Barcelona vendeu ativos, adiantou o recebimento de cotas de TV, reduziu salários e limitou gastos em contratações.

Aos trancos e barrancos, o clube foi conseguindo inscrever seus jogadores. Olmo, por exemplo, conseguiu ser inscrito porque havia jogadores lesionados no elenco — uma brecha na legislação que o clube aproveitou. Com a volta dos colegas à ativa, o meia da seleção espanhola voltou a ficar no limbo.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, durante partida do Campeonato Espanhol Imagem: Soccrates Images/Getty Images

A Guerra Política

A situação de Olmo (e, em menor escala, também de Pau Victor) tem sido o principal assunto na imprensa esportiva espanhola desde os últimos dias. E, como tudo na Espanha, o caso virou uma discussão entre Barcelona e Real Madrid.