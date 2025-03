Mesmo com gols, Endrick não fura bolha no Real e perde espaço na seleção

É a terceira vez que acontece em menos de dois meses: Endrick tem uma chance no Real Madrid, ajuda a decidir um jogo da Copa do Rei, é elogiado, ganha confiança e... Quando chegam as partidas do Campeonato Espanhol e da Champions League, volta a ficar apenas com migalhas.

Diante do Rayo Vallecano, no domingo, o brasileiro nem saiu do banco. Cinco dias antes, na terça, havia entrado aos 44 minutos do segundo tempo diante do Atlético de Madri na Champions League. Contra o Real Bétis, no início do mês, foram 15 minutos, na reta final do jogo.

As três partidas neste recorte são importantes porque vieram logo depois da vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, em 26 de fevereiro. No dia seguinte, os jornais rasgaram elogios ao jovem brasileiro. O momento parecia ser de mais chances — até agora, foram 16 minutos em campo.