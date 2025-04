Paysandu x Athletico-PR Palpite, Onde Assistir e Escalações - Brasileirão Série B

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Palpite 1 - Mais de 2.5 gols na partida - Odd: 2.20 na Superbet

Ambas as equipes possuem ataques eficientes e vêm de partidas com placares movimentados. A expectativa é de um jogo aberto, com oportunidades de gol para os dois lados. Em 8 das 13 partidas entre as equipes houveram mais de 2.5 gols. Encontramos esta aposta com uma bela odd 2.20 na Superbet.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (Sim) - Odd: 1.88 na Alfa Bet

Considerando o histórico ofensivo recente de ambos os times, é provável que tanto Paysandu quanto Athletico-PR consigam balançar as redes durante a partida. Se levarmos em consideração também o histórico, em 8 oportunidades ambas as equipes balançaram as redes.