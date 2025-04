Lakers x Warriors Palpite: Onde Ver, Hora, Quem Vai Ganhar - NBA - 03/04

🏀 Palpite 3. Intervalo/Fim de jogo: Lakers/Lakers - odd de 2.38 na Esportes da Sorte

Nos últimos confrontos entre Lakers e Warriors, os Lakers têm demonstrado uma tendência de iniciar as partidas com intensidade, frequentemente liderando ao intervalo e mantendo a vantagem até o final.

Essa abordagem agressiva no início dos jogos, aliada à experiência de jogadores como LeBron James e Luka Dončić, aumenta a probabilidade de que os Lakers estejam à frente tanto no intervalo quanto no final do jogo.​

Lakers x Warriors: Palpites baseados no histórico entre os times

Se você quer palpites de Lakers x Warriors baseados no histórico entre os times, nós analisamos os últimos 7 jogos das equipes para montar as apostas a seguir!