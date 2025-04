América-MG x Botafogo-SP Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 05/04

O Botafogo-SP, por outro lado, mostra dificuldades como visitante. Em seus últimos 5 jogos fora, perdeu 3 e empatou 2. A média de gols marcados da equipe é de apenas 0.64 por jogo, o que limita suas chances neste duelo. Por tudo isso, acreditamos em um resultado final favorável ao América-MG.

Palpite 2: Ambas marcam – Não

Apesar de marcar com regularidade em casa, o América-MG também se destaca defensivamente. Foram 5 jogos sem sofrer gols nos últimos 13. Já o Botafogo-SP passou em branco em 4 das últimas 10 partidas fora.

A média combinada de gols sofridos por ambas as equipes gira em torno de 1.0 por jogo. Com o mando favorável ao América, o cenário aponta para uma partida em que o visitante terá dificuldades em balançar as redes.

Palpite 3: América-MG vence o 1º tempo

O Coelho tem o hábito de iniciar seus jogos com intensidade. Nos últimos 4 jogos em casa, abriu o placar em 3 deles. Contra adversários tecnicamente inferiores, tende a dominar desde os minutos iniciais.