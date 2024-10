Zico, Rivaldo, Ronaldinho? Europeus comparam Iniesta a craques brasileiros

"Iniesta é equivalente ao que seriam Zico ou Sócrates, caso um deles tivesse marcado o gol do título da Copa de 1982. É um jogador que representa uma geração que jogava no mais alto nível, com alegria. Ele é a cara de um estilo de se jogar futebol".

Toni Padilla, Diari Ara

"Temos que deixar de lado a parte de fazer gols, onde ele perde para ambos, mas no jogo de Iniesta dá para ver coisas de Ronaldinho e Kaká. É difícil comparar com um brasileiro, porque sempre vi Iniesta mais europeu, num estilo mais francês, como o de Zidane ou Platini. Se for para escolher um brasileiro, ficaria com Ronaldinho, pela facilidade com que fazia coisas complicadas e superava os rivais".

Roger Xuriach, revista Panenka

Ronaldinho e Rivaldo comemoram gol da seleção brasileira contra a China na Copa de 2002 Imagem: Juca Varella/Folha Imagem