Ancelotti faz mistério sobre seleção, mas Real já planeja futuro sem ele

"Seja como for, será uma despedida fantástica, porque tenho um carinho enorme pelo clube. Nunca terei uma discussão com o clube e não vou permitir uma briga com o clube no meu último dia", afirmou o treinador, que chegou a citar o dia 25 de maio — data do fim da Liga Espanhola — em uma de suas respostas.

"Respeito o clube e não vou falar com meu futuro antes do dia 25", afirmou. A data é importante porque significa duas coisas: pelo lado do Real Madrid, quer dizer que Ancelotti não deve mesmo comandar o clube no Mundial; pela seleção brasileira, que ele estaria apto a assinar um contrato antes da Data Fifa de junho.

Nos bastidores do clube madrilenho, o planejamento para o Mundial e a próxima temporada já não tem o nome de Ancelotti. A tendência é que o diretor de futebol Santiago Solari — que já foi treinador da equipe — comande o time no torneio de clubes da Fifa.

Para a temporada 2025-26, o primeiro nome da lista é Xabi Alonso. O ex-volante faz bom trabalho no Bayer Leverkusen e tem relação histórica com o Real Madrid. O UOL apurou que o clube alemão já procura um novo treinador nos bastidores e dá por certa a saída do basco para a equipe da capital espanhola.