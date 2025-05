Perto da seleção, Ancelotti tem pior temporada no Real e apanha em clássico

É a temporada com mais derrotas na história do treinador no Real Madrid. Para efeito de comparação, na temporada passada o time só perdeu dois jogos; o pior registro da parceria foi em 2022/23, quando o time foi derrotado 12 vezes.

Nas últimas dez temporadas, apenas uma vez uma equipe treinada por Ancelotti havia perdido tantas vezes: foi em 2020/21, quando o italiano comandou o Everton, um time com pretensões muito mais modestas — foram 15 derrotas em 41 partidas

Com Ancelotti, o Real Madrid se vê distante de qualquer chance de título na temporada. Faltando três rodadas, está sete pontos atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol.

Um técnico cansado

No início deste ano, em conversa privada com um colega de profissão, o técnico disse que estava cansado da pressão e das exigências de comandar o Real Madrid, especialmente após ganhar duas edições da Champions nos últimos três anos.

Nas últimas semanas, o cansaço tornou-se difícil de esconder. Nas entrevistas, Ancelotti adotou uma postura menos paciente que de costume.