Ancelotti confirma acerto com seleção, mas se nega dar detalhes até dia 26

Era para ser uma entrevista prévia do duelo entre Real Madrid e Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Mas o encontro de Carlo Ancelotti com a imprensa, nesta terça-feira, no CT de Valdebebas, transformou-se em uma despedida informal do clube espanhol.

O italiano foi bombardeado por perguntas sobre sua saída do clube e a chegada à seleção brasileira. Só respondeu ao primeiro grupo. Sobre a "nova aventura" como treinador do Brasil, disse que só falará do assunto a partir do dia 26, quando acabar o acordo com o time espanhol.

"A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. É um desafio importante, mas ainda sou treinador do Real Madrid. Quero terminar bem essa aventura fantástica. Sei que estão interessados no que eu farei [no futuro], mas devo pensar nos dias que me restam aqui [no Real]", afirmou Ancelotti.