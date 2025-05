Brasileiros pelo mundo: Raphinha brilha e Vini sofre 'bullying' em clássico

O gol sacramentou uma vitória fundamental para o time do norte da Inglaterra: com os três pontos, o Newcastle chegou a 66 pontos e subiu para a terceira posição, à frente do Manchester City (65) e do próprio Chelsea (63), na luta por uma vaga na Champions League da próxima temporada.

Martinelli marca, e Arsenal 'salva' um ponto

Quem também está na briga pelas vagas da Champions na Inglaterra é o Arsenal. Fora da Champions League após cair nas semifinais, o time de Mikel Arteta ainda precisa confirmar a vaga na próxima edição do torneio — os 5 primeiros da Premier League garantem uma vaga.

No domingo, os Gunners começaram perdendo por 2 a 0 para o já campeão Liverpool, mas conseguiram reagir para terminar com um empate por 2 a 2. O primeiro gol do time de Londres, que recolocou a equipe no jogo, foi marcado por Gabriel Martinelli. O brasileiro tocou de cabeça após cruzamento de Trossard, sem chances para o goleiro Alisson.

Com o empate, o Arsenal chegou a 68 pontos e só precisa de mais dois nas duas rodadas finais para assegurar uma vaga na principal competição europeia.

Strefezza mantém boa fase

Na Itália, o brasileiro Gabriel Strefezza continua no ritmo do Como, uma das surpresas da temporada. Ele marcou o segundo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Cagliari, com um belo chute de fora da área.