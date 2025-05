Barcelona: após título, quarteto aluga bicicletas para ver colega internado

As comemorações do 28º título do Barcelona no Campeonato Espanhol tiveram um momento inusitado: depois da vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, quatro jogadores do elenco deixaram o estádio, alugaram bicicletas e foram visitar o colega Ferran Torres.

O atacante foi desfalque no dérbi catalão devido a uma operação de apêndice, feita na véspera do jogo. Ele assistiu à partida em um hospital de Barcelona e conversou com os colegas por vídeoconferência durante a celebração no vestiário.

Foi então que quatro jogadores tiveram a ideia de fazer uma visita surpresa ao companheiro: depois de voltar do estádio de Cornellà-El Prat para o CT do clube, Dani Olmo, Eric García, Pedri e Iñigo Martínez pegaram bicicletas alugadas — as mesmas que os moradores da cidade usam no dia-a-dia — e foram até o hospital.