Torcida do Valladolid protesta contra Ronaldo com notas e grito: 'venda já'

A onda de protestos da torcida Valladolid contra Ronaldo Nazário, presidente e proprietário do clube, chegou ao auge neste sábado, no Estádio José Zorilla.

Aos 12 minutos do duelo contra o Barcelona, pela 34ª rodada da Liga Espanhola, os torcedores lançaram milhares de pedaços de papel imitando notas de 500 euros, com o rosto do ex-atacante brasileiro.

A "nota de Ronaldo" também tinha as frases "Ronaldo Go Home" ("Ronaldo, vá para casa", em inglês) e "Ronaldo Vende Ya!" ("Ronaldo, venda já", em espanhol). Foram impressas 60 mil cédulas com a cara do ex-camisa 9 da seleção brasileira.