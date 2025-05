Sem Ednaldo, dirigentes da CBF mantêm programação com Ancelotti em Madri

O objetivo da viagem é tratar de assuntos como a comissão técnica que Ancelotti pretende levar ao Brasil e a primeira convocação, para os duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo-2026.

Oficialmente, Ancelotti ainda não comenta sobre reuniões ou decisões que tenham qualquer relação com a seleção brasileira. O técnico afirma publicamente que só vai pensar na "próxima aventura" depois do fim da Liga Espanhola, no dia 25 deste mês.

Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva no Real Madrid Imagem: Thomas COEX / AFP

De entrada, o plano era ter o treinador italiano no Brasil já no dia 26 — a segunda-feira posterior à rodada final de La Liga. Já em solo nacional, ele convocaria a seleção, com base em uma pré-lista elaborada por Rodrigo Caetano e Juan.

Esse planejamento ainda pode mudar, já que havia sido desenhado por Ednaldo Rodrigues, agora afastado. O novo mandatário da entidade é Fernando Sarney, que ocupava o cargo de vice-presidente.

Convocação e comissão técnica

O processo de confecção da primeira lista de jogadores da seleção sob o comando de Ancelotti foi um dos temas tratados em Madri. A ideia é que Rodrigo Caetano e Juan façam uma pré-lista, com cerca de 50 jogadores, com algumas consultas ao italiano.