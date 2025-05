Barcelona encanta com Yamal e Raphinha, mas o dono do time é outro

É o time de Lamine Yamal, o presente e futuro do futebol mundial, campeão europeu aos 17 anos, possivelmente o melhor jogador sub-18 que quem tem menos de 50 anos viu jogar.

É também o time de Lewandowski, o artilheiro que se redescobriu à beira dos 40 anos; de Szczesny, o goleiro fumante que saiu da aposentadoria para realizar o sonho de jogar pela equipe; de Pau Cubarsí, que parece ter 38 anos e não 18; de Jules Koundé e Alejandro Baldé, que silenciosamente se colocaram entre os melhores do mundo em suas posições; de Iñigo Martínez, o zagueiro pouco badalado, lento, mas que sempre chega.

Pedri comemora gol do Barcelona sobre o Rayo Vallecano em partida do Campeonato Espanhol Imagem: REUTERS/Violeta Santos Moura

No comando de tudo isso, está Pedro González López — ou simplesmente Pedri: 22 anos, com a experiência de um veterano que há pelo menos quatro temporadas é quem leva a batuta do meio-campo azul e grená.

É raro ver uma jogada do time de Hansi Flick que não passe pelos pés do jogador, nascido nas Ilhas Canárias e revelado pelas categorias de base do Las Palmas.

Enquanto Raphinha, Lewandowski e Yamal empilham estatísticas de gols e assistências, Pedri tem números mais modestos: são 6 gols e 8 assistências, a última delas para o terceiro gol na vitória de domingo.