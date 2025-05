Brasileiros pelo mundo: Raphinha marca, Antony faz golaço, e Paquetá desaba

A seleção brasileira continua sem treinador, mas os principais jogadores do país têm se destacado na reta final da temporada do futebol internacional.

Enquanto todos os olhares se voltam para Carlo Ancelotti, a Liga Espanhola não teve mudanças no topo da classificação: com as vitórias de Barcelona e Real Madrid, os times chegarão ao clássico do próximo domingo com 4 pontos de diferença em favor do time azul e grená.

No sábado, os catalães sofreram para vencer o lanterna e rebaixado Valladolid, de virada, por 2 a 1, fora de casa. Raphinha começou no banco de reservas, entrou em campo no intervalo e marcou o gol de empate após rebote do goleiro.