Ex-Palmeiras, meia que bateu recorde na Copinha faz testes no Barcelona

O garoto, conhecido como Roraima entre os colegas, joga como meia central e chegou ao clube depois de um contato entre a Websoccer — empresa que gerencia sua carreira — e a equipe de observadores do clube catalão, que gostou do desempenho do jovem na Copinha.

Meia João Vitor defende o Ibrachina e marcou aos 15 anos na Copinha de 2025 Imagem: Arquivo Pessoal

"Fui convidado para um período de treinos e para conhecer a estrutura do clube catalão. Estou muito feliz pela oportunidade. Quero agradecer a Deus, a todos que me ajudaram a chegar até aqui e ao Ibrachina pela oportunidade dada. Vou lá dar o meu melhor", disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do clube paulista.

Desde a chegada, João Vitor já treinou com as equipes Juvenil B, para jogadores nascidos em 2009, como ele, e com o time Juvenil A, de garotos um ano mais velhos.

O Barcelona costuma fazer esse tipo de testes para conhecer jovens talentos e abrir um caminho para contratá-los quando fizerem 18 anos. Como de praxe, a equipe catalã não divulgou detalhes sobre o teste do jovem jogador.

Recentemente, o clube fez o mesmo com o ponta Ibrahima Diarra, de Mali, e o zagueiro David Oduro, de Gana. Os dois passaram por testes, voltaram aos seus países e foram contratados posteriormente.