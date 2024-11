Memphis e 'Bando de Loucos' foram determinantes para recuperação corintiana

Na vida, assim como no futebol, não existe o "SE", o "TALVEZ", mas só o concreto, o que é real.



Há cerca de cinco rodadas, a realidade mostra um time do Corinthians muito mais consistente, coeso e com muita entrega dos jogadores.

A parte técnica ofensiva foi o que mais evoluiu na minha visão.

Com a entrada do Memphis Depay, a criação ficou dividida com o Rodrigo Garro e tirou a sobrecarga do camisa 10, porque antes era muito previsível para os adversários.



Era só marcar de perto o meia argentino que o Corinthians sofria para ter criatividade e sobrecarga ofensiva. Também saiu o peso das costas do Yuri Alberto.