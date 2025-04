Zubeldía tem usado mal a base do São Paulo? Casão e Arnaldo debatem

O plano e a questão da ascensão de jogadores da base profissional não é uma responsabilidade do Zubeldía, é uma responsabilidade da direção do São Paulo, que tem a mesma política há algum tempo desde que assumiu. O Muricy é o coordenador da Barra Funda e de Cotia, e o Muricy é um cara dos mais vitoriosos na história do São Paulo e que sempre teve uma parcimônia gigantesca com a base.

A base do São Paulo, em outubro do ano passado, estava no lixo, era lanterna do Brasileiro sub-20, uma confusão desgraçada, o Casares querendo mudar o comando, mudar a política, pensando em parceria. Tem a troca do técnico do sub-17 para o sub-20, o Allan Barcellos dá uma ajeitadinha e a base do São Paulo jogou dois meses, jogou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ganhando no Morumbi com a torcida, e jogou a Copinha porque a direção achava importante eles jogarem a Copinha.

E eles ganharam a Copinha, só que Copinha é jogo a cada 48 h. Quando começou o Paulista, os caras estavam no bagaço — o Hugo, melhor jogador do time, tinha rompido o cruzado, o Ferreira tinha jogado todas. Então, tinha que jogar no Paulista? Depende, eles não tinham feito a pré-temporada com o time profissional. Enquanto os caras estavam começando aos poucos, eles estavam arrebentados.

Se o São Paulo quisesse esses caras no Paulista, eles teriam que ter ido para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Provavelmente eles teriam jogado o Paulista.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: