Paulistas iniciam o brasileiro frustrando seus torcedores

Já no domingo (30), foi a estreia do vice-campeão paulista, Palmeiras, contra o atual campeão brasileiro e da Libertadores, Botafogo. É a primeira vez que vejo Abel Ferreira sem saber muito o que fazer para o time melhorar. O Palmeiras se tornou uma equipe previsível nesse momento, porque sempre faz a mesma coisa, além de tocar demais a bola para o lado e para trás. É um time muito chato de se assistir jogando, tanto que a própria torcida demonstrou muita insatisfação com a demora do time para atacar ou definir uma jogada. Nos últimos quatro jogos, só marcou um gol de pênalti contra o São Paulo e também recebeu vaias, com protestos já começando a surgir.

Em seguida, foi a vez do Santos, sem Neymar, ir a São Januário enfrentar o Vasco. O Vasco mostrou poder de reação, enquanto o Santos não conseguiu fazer algo melhor do que fez no Campeonato Paulista. O Brasileiro é muito difícil e traiçoeiro, e vejo que Vasco e Santos precisam ficar atentos para não entrarem numa situação complicada durante o campeonato, porque depois fica difícil sair dela. O Vasco venceu por 2 x 1, merecidamente, e já entendeu o seu lugar nesse campeonato. Precisa vencer a maioria das partidas em casa para não correr riscos.

Mais à noite, na Fonte Nova em Salvador, foi a vez do Corinthians enfrentar o forte time do Bahia. Ramon Díaz colocou um time reserva, e Rogério Ceni não conseguiu se aproveitar da situação e só empatou. Tá certo que ficou com 10 jogadores pela expulsão do Éverton Ribeiro, mas não podia ter vacilado aos 90 minutos e tomado o primeiro gol do atacante Hernández, com a camisa do Corinthians. Acho que o único bom resultado entre os paulistas, até pela circunstância do jogo, foi esse empate do Corinthians.

É só a primeira rodada, mas já teve treinador demitido, Manos Menezes, do Fluminense, vaias e pressão para Luís Zubeldía e Abel Ferreira. Isso já mostra um cenário inicial complicado para esses times. E no meio da semana já começam a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana, e lá se vai o tempo para treinar. De agora em diante, o trabalho do time será jogando, e os resultados definirão qual será o nível de pressão das torcidas, que já estão incomodadas.