Rogério Ceni e Roger Machado mostram que temos ótimos técnicos pro futuro

Não tinha dúvida alguma que o grande jogo dessa primeira rodada da Libertadores seria jogado na belíssima Salvador. E não deu outra.

Bahia x Internacional jogaram com intensidade alucinante, sabendo que esse grupo é o mais difícil entre todos e que, no mínimo vacilo, um deles pode ser eliminado.

Os dois times são fortíssimos e muito bem treinados. O Bahia, de Rogério Ceni, jogou com uma força incrível, com toques rápidos e envolventes tentando o tempo todo manter o domínio do jogo.