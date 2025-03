Corinthians campeão paulista, mas é agora que o ano começa para valer

O meio-campo do Corinthians é muito experiente, principalmente José Martínez e André Carillo, que dominaram os adversários em todos os jogos do Campeonato Paulista, exceto contra o São Paulo, que foi a única derrota do time. Em um jogo truncado, as duas principais chances de gol foram do Corinthians: um potente chute de Rodrigo Garro que explodiu na trave e uma linda tabela entre Yuri Alberto e Memphis Depay, que, com muita inteligência, deixou Yuri cara a cara com Weverton, mas perdeu a chance.

Agora, é preciso ter os pés no chão, porque na competição mais importante e difícil, que era a pré-Libertadores, o Corinthians foi eliminado. Vencer o Campeonato Paulista foi muito importante, principalmente porque a final foi contra o maior rival, o Palmeiras. Contudo, é um campeonato que serve de preparação para entrar nas competições mais importantes do ano (Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil).

No final de semana, já começa a dureza contra o forte Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. Um time bem treinado, também campeão estadual, sendo um clube muito organizado pelo grupo City, com o presidente Emerson Ferretti. Muitos enfrentarão o calor e a vibrante torcida do "Baêa" pela primeira vez, como Carillo, Memphis, Martínez, Angileri e talvez mais alguns.

Nessas competições, teremos um parâmetro real da qualidade do elenco do Corinthians, porque o time é muito bom, mas precisará de todos na temporada, pelo enorme número de jogos. Ramon Díaz tem uma espinha dorsal fortíssima, observando cada setor do campo. Hugo Souza é indiscutivelmente o melhor goleiro deste começo de ano.

Fabrizio Angileri, nas poucas partidas em que jogou, demonstrou ser muito bom: marca bem, cruza precisamente e também ataca com inteligência. José Martínez e André Carillo são titulares absolutos do meio-campo, na marcação, no passe e na chegada ao ataque.

Temos, então, as duas referências técnicas, com inteligência futebolística acima da média: Rodrigo Garro e Memphis Depay. E na frente, Yuri Alberto, que é brigador e não desiste de nenhuma jogada, principalmente quando está em fase artilheira.