O Racing 'barra pesada' foi no Castelão e atropelou o Fortaleza

Nessa terça-feira (1), lá na capital cearense, no belíssimo Estádio Castelão, o Racing mostrou sua cara e suas intenções nessa Libertadores. Não tomou conhecimento do Fortaleza e foi para cima, estilo Mike Tyson, marcando o primeiro gol aos 26 minutos, o segundo aos 48' e o terceiro aos 84'. Ou seja, um gol no início do primeiro e do segundo tempo e o outro no final do jogo, que são momentos cruciais de uma partida.

Classificação e jogos Libertadores

Tomar um gol em casa antes dos 30 minutos contra uma forte equipe como o Racing já causou desespero no Fortaleza, desorganizou o time e gerou uma ansiedade para ir para frente e empatar. Começa o segundo tempo e logo o Fortaleza tomou o segundo gol; aí o jogo ficou estrategicamente nas mãos de Gustavo Costas, com Vojvoda encurralado, vendo que precisaria arriscar para correr atrás de pelo menos um empate, mas sabendo do risco de tomar o terceiro.

E foi exatamente isso que aconteceu: o Racing marcou aos 84 minutos, matando o jogo. Uma vitória avassaladora que acende a luz amarela dos times considerados favoritos para vencer a Libertadores. Durante o sorteio, já havia dito que, para mim, o Racing teria um favoritismo importante na competição.

Agora, para o Fortaleza, só resta vencer em casa e fora, contra o Colo-Colo e o Bucaramanga, e torcer para que o Racing também os vença, para se colocar com chances. O Fortaleza, além de perder na estreia em casa, ainda tomou três gols, ficando com saldo negativo de três, e precisa vencer para reverter essa diferença.

Enfim, o Fortaleza tem um ótimo time, muito bem treinado por Juan Pablo Vojvoda, e tem total condição de buscar a classificação, mas a realidade não mostra essa situação. O Fortaleza perdeu o título cearense para o rival Ceará, perdeu para o CRB pela Copa do Nordeste e agora foi amassado pelo Racing, todos esses jogos no Castelão.

A única boa notícia nesse meio de resultados trágicos foi a vitória sobre o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro por 2 a 0. Talvez esse seja o pior momento do Fortaleza desde a chegada de Vojvoda, mas o trabalho é ótimo e o certo será mantê-lo.