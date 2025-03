Libertadores começa nesta terça com jogo 'barra pesada' para um brasileiro

Por jogar em casa, o Fortaleza precisa se impor e inibir a iniciativa do Racing.

Será um belo duelo tático entre Juan Pablo Vojvoda e Gustavo Costas, que são dois treinadores que buscam o gol sempre com muita voracidade.

Enfim, a principal competição do continente começa com o domínio brasileiro, que vem desde 2019, com duas vitórias do Flamengo (2019/2022), duas do Palmeiras (2020/2021), uma do Fluminense (2023) e outra do Botafogo (2024). Dessas seis vezes que ganhamos o título, em quatro delas as finais foram só entre times brasileiros:

Palmeiras 1 x 0 Santos (2020)

Palmeiras 2 x 1 Flamengo (2021)

Flamengo 1 x 0 Athletico (2022)

Botafogo 3 x 1 Atlético-MG (2024)

Por tudo isso, considero os brasileiros super favoritos e acredito que pelo menos um deles chegará à final.

O Fortaleza, para poder sonhar com a segunda fase, não pode perder na estreia, porque ainda tem, nesse grupo, outro candidato à classificação, que é o Colo-Colo do Chile.