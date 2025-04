Casagrande: Pedrinho está apequenando o Vasco, clássico é no Maracanã

O colunista defendeu que os clássicos entre os dois clubes pelo Brasileirão aconteçam no Maracanã.

O primeiro, com mando do Vasco, está marcado para o dia 19 deste mês, mas ainda não tem estádio definido porque São Januário não está liberado para receber clássicos.

O Vasco então não tem mais condição de jogar com o Flamengo no Maracanã? Eu sou contra o jogo em São Januário — o jogo tem que ser no Maracanã. A história do futebol carioca, dos grandes clássicos no Rio, é no Maracanã.

O Pedrinho está apequenando o Vasco nessa fala. Não estou falando das atitudes dele, ele é ídolo do Vasco, é o presidente do Vasco, o presidente às vezes acerta, muitas vezes erra, mas nesse detalhe de jogo com o Flamengo ele está se apequenando.

Casagrande

Mauro Cezar: Vasco tem direito a jogar em casa, mas torcida única jamais

O Vasco tem todo direito de lutar para jogar os clássicos cariocas em São Januário, mas a sugestão do presidente Pedrinho de torcida única contra o Flamengo é absurda, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira.