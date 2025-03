A fala de Ángel Romero que ninguém quer discutir

Mas a verdade é que o preconceito brasileiro vai além. Somos cruéis com pessoas em situação de rua, com idosos, com deficientes, com obesos, com pessoas muito magras. A sociedade brasileira é uma das mais preconceituosas do mundo.

Romero ainda fez outra declaração forte, que saiu do fundo da alma e trouxe uma denúncia direta:

"Vivo isso diariamente: discriminação, preconceitos, todos os tipos de insulto contra o meu país, contra a minha nacionalidade. Uma vez comentei isso numa coletiva. É algo diário. Eu tenho muito orgulho de onde venho. Se me chamam de índio, tenho orgulho de ser paraguaio, de ser índio, de ter essa raça Guarani. Sempre que me insultam, me sinto lisonjeado, porque é de onde venho. Sou paraguaio, sou dessa raça, não chega a ser um insulto para mim. Como disse antes, diariamente aqui se vê muito racismo. Tudo se complica quando os brasileiros saem para fora. Claro que isso não é bom, é crime, mas os brasileiros precisam primeiro arrumar isso internamente e depois ver o que acontece fora."

Nós, brasileiros, temos que denunciar sempre o racismo e qualquer tipo de preconceito que sofremos no exterior. Temos que apoiar nossos compatriotas. Mas precisamos, também, parar de fazer o mesmo aqui dentro, com estrangeiros e com nós mesmos.

Por que não começamos respeitando mais as pessoas do Norte e do Nordeste, principalmente nas regiões Sul e Sudeste?

Romero simplesmente colocou para fora o que sente, o que passa e o que observa sobre os nossos comportamentos.