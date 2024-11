Corinthians elimina São Paulo com empate e vai à final do Paulista feminino

Em um momento inusitado do jogo, após um choque de cabeça envolvendo a goleira Lelê, do Corinthians, a árbitra expulsou o médico do time, que entrou no gramado para atendimento às atletas.

a juiza dando vermelho pro médico do corinthians???? pic.twitter.com/pMH5iSX3qS -- sccp dii. (@dmsgsccp) November 10, 2024

O Corinthians irá enfrentar o Palmeiras na final. As atletas do Verdão se classificaram no sábado (9), diante da Ferroviária na outra semifinal.

As Brabas buscam o pentacampeonato da competição. O Corinthians venceu as edições de 2019, 2020, 2021 e 2023 do Campeonato Paulista.

Já o Palmeiras é bicampeão do torneio, tendo vencido em 2001 e 2022.