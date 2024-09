Ótimo final de semana para Artur Jorge e Abel Ferreira; terrível para Tite!

Já Cuiabá e Atlético-GO estão na pior situação de todos, e será difícil conseguirem se salvar, principalmente o time de Goiânia.

Os resultados do Campeonato Brasileiro têm alguma influência nos jogos decisivos pela Libertadores e Copa do Brasil? Na minha visão, sim.

O Flamengo do Tite, por exemplo, vem de quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate, sendo que uma das derrotas foi para o Peñarol no Maracanã por 1 x 0, fora a crise instalada e o descontentamento com o trabalho do Tite, que, até agora, é bem ruim.

Portanto, na minha opinião, o time uruguaio, treinado por Diego Aguirre, é favorito para ir à semifinal da Libertadores.

O Botafogo, de Artur Jorge, é líder do campeonato, com muito mais consistência do que em 2023, e, apesar de ter empatado com o São Paulo no Nilton Santos, acho que é favorito na decisão da vaga na Libertadores no Morumbi.

Em Belo Horizonte, com a vitória no Maracanã, o Fluminense tem a vantagem do empate, mas a situação do time no Brasileiro, com a derrota no clássico para o Botafogo, pode interferir negativamente no fator psicológico. Acho o Galo favorito agora, porque o cenário mudou dos dois lados.