Diretor do Palmeiras lamenta violência no futebol feminino após pedrada

Alberto Simão disse não saber se o ataque partiu de algo combinado e que não houve a identificação, naquele momento, do autor. Ele afirmou que um pedaço de vidro acertou a orelha do motorista do veículo e que ele está sendo amparado pelo núcleo de psicologia do clube.

Não [dá para saber quem atacou], até porque era uma rota que não foi comunicada. É mais o fanatismo. Era o ônibus oficial do clube, o ônibus explotado obviamente, algum torcedor com raiva de alguma coisa acabou atingindo mas com muita periculosidade porque foi em direção à cabeça do motorista. Um susto muito grande da comissão e das atletas. Nós recebemos todo o apoio da segurança pública do estado de São Paulo, que está buscando imagens nas câmeras para tentar identificar e coibir isso. Só o motorista que está muito assustado, acabou ficando um pedaço de vidro na orelha dele, mas está amparado pelo clube na área de psicologia.

Pedra atirada em ônibus do time feminino do Palmeiras Imagem: Divulgação/Palmeiras

O ataque ao ônibus do Palmeiras aconteceu na rodovia Castelo Branco. A equipe havia deixado a cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, para participar do evento na capital paulista. Apesar do susto, o elenco foi até à festa e participou normalmente. O clube se manifestou e repudiou o acontecido.

Nota divulgada pelo Palmeiras

"Uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus do Palmeiras que transportou parte das atletas e do staff do time feminino do clube à festa de premiação do Campeonato Paulista, que está sendo realizada nesta quinta-feira, em São Paulo. O veículo saiu de Vinhedo, no interior paulista, e estava na Rodovia Castelo Branco quando foi atingido. Por sorte, ninguém se feriu gravemente.