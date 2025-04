Menino de 4 anos chora ao descobrir que Deyverson deixou o Atlético-MG

Benício é daqueles torcedores mirins viciados no Atlético-MG. Além de saber o nome de todos os jogadores, conhece todas as comemorações e tinha, até então, um atleta preferido: Deyverson.

Ele estava no carro com os pais quando foi informado que o atacante havia deixado o Galo rumo ao Fortaleza. A reação inusitada e sentimental da criança viralizou nas redes e causou muita emoção.

"Esse vídeo dele chorando foi assim, do nada. Estávamos dentro do carro, eu, ele e meu esposo indo à farmácia. Aí meu esposo comentou que o Deyvinho tinha saído do Galo. Ele se desesperou na hora. Começou soluçar de tanto chorar. Ai gravamos, pois nem nós estávamos acreditando no que estávamos vendo. Ele só tem 4 anos. O Instagram dele é tudo do Galo e de futebol. Foi algo surreal", contou Bruna, mãe do garoto.