Lyanco: 'A torcida do Galo é diferente de tudo o que eu já vivi'

Aniversário de um clube não é apenas sobre dados no calendário. É sobre a memória coletiva que une gerações. E neste 117º aniversário do Clube Atlético Mineiro, quem vive o Galo no presente carrega no peito não só a paixão do passado, mas a responsabilidade de manter viva essa alma alvinegra. Uma responsabilidade que o zagueiro Lyanco parece ter abraçado desde que vestiu as cores alvinegras.

Em entrevista exclusiva para o canal, ao lado de sua família, o zagueiro falou sobre o que significa já ter sido até capitão do Galo e o impacto de jogar com a torcida atleticana, que ele considera diferente de tudo que já viveu. "Jogar com a torcida me deixa mais focado no jogo, concentrado. O jogo rolando e eu canto junto. A torcida do Galo aqui no Brasil é diferente", contou ele, revelando que o filho já grita diariamente "Galo, Galo" em casa, repetindo o que escuta nos estádios.

Lyanco vive a melhor fase da carreira, um ponto de virada que começou com a confiança do técnico Cuca. "No início da temporada, ele conversou comigo e, quando fui capitão em um jogo da Copa do Brasil, senti que era o fruto do meu trabalho. Mudei meu comportamento, desde sempre chego na hora, dou exemplo e entendi que ser capitão é mais do que usar a faixa", disse.