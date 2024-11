Inter bate Vasco em São Januário e chega a 15 jogos de invencibilidade

Se o time mineiro for campeão da Sul-Americana, será aberta mais uma vaga para a Libertadores para o 8º colocado, que no momento é o Bahia, com 46 pontos, desde que o Cruzeiro continue no G7.

Classificação e jogos Brasileirão

Na próxima rodada, no domingo (24), o Inter recebe o Bragantino em casa, enquanto o Vasco vai até Itaquera encarar o Corinthians.

Como foi o jogo

O 1º tempo do duelo em São Januário não teve nenhuma chance clara de gol. O Vasco começou melhor a partida, mas aos poucos passou a ser dominado pelo Inter. A equipe de Roger Machado valorizou a posse de bola e chegou a pressionar nos minutos finais da primeira etapa, mas também sem ameaçar o gol de Léo Jardim.

Na volta do intervalo, o Inter mostrou por que emplacou 14 jogos de invencibilidade até a partida em São Januário. O time gaúcho começou a pressionar o Vasco e abriu o placar aos 19 minutos do 2º tempo com Wesley.

Após o gol do Inter, o técnico Rafael Paiva, do Vasco, tentou algumas substituições. Ao colocar Coutinho e Hugo Moura em campo, substituindo Payet e Galdames, o técnico começou a ser chamado de "burro" pela torcida vascaína. O Inter continuou segurando a posse de bola e garantiu mais um bom resultado na sequência de 15 jogos sem perder, sendo agora onze vitórias e quatro empates.