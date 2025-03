Diretor do Galo busca conhecimento no futebol europeu durante curso da UEFA

Paulo Bracks, Chief Sporting Officer (CSO) do Galo, passou esse período de Data Fifa na Inglaterra para dar continuidade ao curso de gestão na UEFA. Essa é a segunda etapa presencial do programa, realizado durante esse período de jogos entre seleções mundiais. O curso, com duração de nove meses, foca em áreas-chave da gestão esportiva: marketing, patrocínio, desenvolvimento de futebol e organização do futebol mundial, e foi integralmente custeado pelo próprio executivo do Atlético. O valor do investimento foi de cerca de R$ 50 mil.

Paulo Bracks durante viagem para curso na UEFA Imagem: Reprodução

Além de participar das aulas e provas presenciais do UEFA CFM, Bracks aproveitou a estadia em Londres para realizar visitas técnicas aos clubes Arsenal e West Ham. No centro de treinamento dos Gunners, foi recebido por Jason Ayto, diretor esportivo do Arsenal. Essas visitas fazem parte de uma estratégia de aprendizado contínuo sobre metodologias de trabalho, prospecção de talentos e o mercado de transferências europeu. E esse conhecimento adquirido através dos exemplos no interior pode trazer inovação e novas metodologias para aplicação no Galo.

Essa não é a primeira vez que Bracks recebe destaque internacional. Em junho do ano passado, ele foi o único executivo sul-americano convidado para o Congresso Global da ASD (Association of Sporting Directors), realizado em Londres, na véspera da final da Champions League. Na ocasião, Bracks ainda palestrou no evento, reforçando sua credibilidade e respeito no cenário mundial do futebol.