Pai de gêmeos corintianos que viralizaram no "poropopó" explica paixão

O futebol tem histórias que vão além dos gramados e ganham vida nos lares dos torcedores. Foi assim na casa do Lucas, corintiano de alma e coração, que descobriu que seus filhos gêmeos de dois anos já haviam herdado a paixão pelo clube. Tudo começou quando o clássico "poropopó" ecoou na TV, e os pequenos vibraram como se estivessem na arquibancada da Neo Química Arena. O pai, achando que era apenas mais um desenho infantil, logo percebeu que o encanto era outro: era o grito da Fiel chamando os meninos, Caetano e Vittorio, para o bando de loucos.

O vídeo viralizou no dia de um Corinthians x Santos e, desde então, qualquer gol do Timão é comemorado com os dedinhos no ouvido, imitando Memphis Depay, um dos ídolos do pai Lucas — ao lado de Yuri Alberto, que de contestado virou referência. Os gêmeos ainda não foram à Arena Itaquera, mas já sabem bem como vibrar com o time. Em casa, a irmã de cinco anos adora vesti-los com o manto alvinegro e comandar a festa.

A esposa de Lucas era palmeirense, assim como o sogro que faleceu no ano passado e sonhava em vestir os netos de verde e branco. Mas o pai fez questão de transmitir a paixão para os filhos e não deixar que a tradição palmeirense do lado da esposa reinasse na vida dos gêmeos. Ele diz que até a mulher tem migrado para o lado alvinegro por conta dos três filhos.