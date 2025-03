Entrosamento dentro e fora de campo! Galo é hexa com sintonia no samba

Se o elenco do Galo está em sintonia em campo, fora dele, nas comemorações, dá para ver a união. A festa de comemoração do hexa do Campeonato Mineiro teve Hulk no microfone, acompanhado de Gabriel Menino, Arana e Deyverson, mais uma vez, fazendo declarações de amor, agora em ritmo musical.

Dos mais reservados aos mais animados, cada um celebrou o primeiro título da temporada ao seu modo. Gustavo Scarpa já tomou em campo o tradicional leite condensado e deitou no gramado para brincar com o filho. O técnico Cuca levou os netos para a coletiva com a filha e a esposa.

A família de Hulk colocou o chapéu de cangaceiro simbolizando a Paraíba. Rony chegou com sorriso no rosto, com o filho dando piruetas e imitando a comemoração do pai no hall do Mineirão. "Se meu filho está em casa, eu estou mais ainda. O Galo é doido demais", brincou o atacante alvinegro.