Lyanco mantém vivo o sonho da Amarelinha, escolha que fez aos 17 anos

Lyanco está vivendo o melhor momento da sua carreira aos 28 anos. Consolidado como uma das lideranças do Galo, o zagueiro não esconde que, além de brilhar no Alvinegro, tem um grande objetivo: ser convocado para a seleção brasileira principal. A trajetória de Lyanco começou cedo. Com passagem na Sérvia, ele chegou a ser chamado pela seleção europeia na base, mas decidiu, aos 17 anos, vestir a camisa do Brasil em um Sul-Americano Sub-17 e optar por seguir o sonho de vestir a Amarelinha pentacampeã do mundo.

"Tive que fazer a troca da Sérvia pelo Brasil pelo interesse do Sul-Americano sub-17. Na época, escolhi o Brasil com o sonho de um dia chegar à seleção principal. É continuar fazendo o que estou fazendo no Galo que, com fé, a minha hora vai chegar", disse.

Se o sonho de disputar clássicos como Brasil x Argentina ainda está no horizonte, o Lyanco já soube bem como é enfrentar um duelo explosivo em Minas Gerais, com o tradicional Galo x Cruzeiro, que já rendeu polêmicas para o zagueiro este ano após vitória por 2 a 0 no Mineirão. "Esses jogos deixam marcas. Dentro de campo, fico focado e canto junto com a torcida. Mas fora, o clima é tenso. Acabou o jogo e já era. Não troquei ideia com o Gabigol e o Dudu depois do clássico, aí já é demais (risos)", disse com exclusividade o zagueiro ao comentar sobre os lances com a dupla do Cruzeiro no jogo pelo Campeonato Mineiro.